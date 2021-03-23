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Экзамен на права будет проходить по новым правилам независимо от начала обучения

В МВД сообщили, что использование закрытых площадок в рамках проведения практического экзамена на права будет зависеть с 1 апреля от каждой конкретной ситуации
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Все кандидаты в водители после 1 апреля будут сдавать экзамен на права по новым правилам, утвержденным в административном регламенте, независимо от того, когда было начато обучение в автошколе, а для уже сдавших теоретическую часть и "площадку" экзамен усложнять не будут. Об этом сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Роман Мишуров.

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"Поскольку приказ МВД, который утверждает новый административный регламент, вступает в силу 1 апреля, соответственно 2 апреля у нас будет экзамен по новым правилам, в котором не будет присутствовать такое упражнение, как "площадка", - сказал он, отвечая на вопрос о том, по каким правилам будет сдаваться экзамен, если обучение в автошколе на права категории "В" начато в декабре 2020 года, а экзамен назначен на 2 апреля.

"Можно успокоить кандидатов, которые прошли большую часть пути, сдали теоретическую часть, сдали экзамен на "площадке", для них в рамках нового экзамена после 1 апреля те элементы, которые они сдали на "площадке", конечно же, в экзамен входить не будут, они пройдут все остальные, которые связаны с движением, чтобы не усложнять экзамен", - добавил он.

Мишуров напомнил, что практический экзамен не будет включать сдачу элементов на "площадке", он полностью будет проходить в условиях городского движения. Там не будет проверяться в виде отдельного маневра "змейка", поскольку в этих условиях ее невозможно осуществить. Также не будет отдельно такого упражнения, как поворот на 90 градусов. Все остальные упражнения: движение в уклоне, разворот, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка остаются.

Использование автодромов

Мишуров расказал, что использование закрытых площадок в рамках проведения практического экзамена на право управления транспортным средством в России будет зависеть с 1 апреля от каждой конкретной ситуации. При этом данная норма не будет обязательной, отметил он.

Ранее в МВД России ТАСС сообщали, что для проверки выполнения кандидатом отдельных маневров и действий допускается использование закрытых площадок и автодромов, в том числе автоматизированных, а также территорий, имеющих твердое покрытие, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов.

"Регламентом предусматривается возможность использования определенных закрытых [площадок], территорий, на которых не осуществляется движение транзитного транспорта. Это зависит от каждой конкретной ситуации, с каждым конкретным случаем", - сказал он.

Мишуров отметил, что маршруты практической части экзамена будут специально разрабатываться, чтобы исключить их заучивание, они будут содержать перечень дорог, их участков и территорий. "Если на данной территории есть определенные опасения для участников дорожного движения в рамках проводимого экзамена, то может использоваться закрытая площадка или площадка с ограниченным движением транспорта, это регламентом предусматривается, но не является обязательным", - отметил он.

Жалобы на проведение экзамена

Мишуров сообщил, что жалобы, поданные кандидатами в водители на проведение экзамена на получение прав управления транспортными средствами, с 1 апреля будут рассматриваться комиссиями с учетом сделанных видеозаписей.

По его словам, в случае возникновения каких-то разногласий во время проведения экзамена на права можно подать жалобу. "Жалобы будут рассматриваться с 1 числа [апреля] только комиссионно, с обязательным просмотром видеозаписей", - сказал он.

По словам Мишурова, в обязательном порядке срок хранения видеозаписей составляет 30 дней. Но срок хранения видеозаписей тех водителей, которые обжаловали действия сотрудников Госавтоинспекции, будет продлен до того момента, как их жалобы будут рассмотрены и сняты. "Здесь в рамках рассмотрения жалобы будут приглашаться кандидаты в водители и видеозаписи не просто будут просматриваться, а будут разбираться уже комиссионно, будут обсуждаться ошибки, которые те или иные [лица] совершили", - пояснил он.

Мишуров добавил, что если кандидат в водители окажется прав и действия сотрудников ГИБДД действительно признаны комиссией неправомерными, то результаты экзаменов будут на основе этого разбора аннулированы.

Новый регламент

Ранее во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством. Он вступает в силу с 1 апреля. В соответствии с документом, проведение практического экзамена будет обязательно фиксироваться не только на видеорегистратор, но также будет вестись аудиозапись. В режиме реального времени должна быть обеспечена видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства, видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольных ламп включения стояночного тормоза и указателей поворота), аудиозапись команд и заданий экзаменатора. Также будет вестись видеозапись всех действий кандидата в водители и лица, находящегося рядом с ним.

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