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Украина обязала иностранцев предоставлять биометрические данные при оформлении визы

Непредоставление биометрических данных будет дополнительным основанием для отказа в предоставлении украинской визы, отметили в офисе президента Украины Владимира Зеленского

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий иностранцев предоставлять биометрические данные при оформлении въездных виз. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон <...> относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз. <...> Документ имеет целью усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз", - проинформировала администрация главы государства.

Теперь иностранцы, которые откажутся предоставить свои биометрические данные, могут остаться без украинской визы. "Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством. Непредоставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы", - отметили в офисе Зеленского.

Подписанный президентом закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования и будет введен в действие через шесть месяцев. Документ был принят Верховной радой 4 марта.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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