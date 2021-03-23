В ОНФ предложили установить камеры видеонаблюдения возле мемориалов с Вечным огнем

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения необходимо установить возле мемориалов с Вечным огнем, это позволит защитить их от вандалов, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева.

"Общероссийский народный фронт очень волнует проблема вандализма в отношении мемориалов, на которых горит Вечный огонь. Нужны особые меры. Наверное, где-то нужны видеокамеры. Мы предлагаем их установить для того, чтобы сделать вот такую преграду вандалам", - сказала она во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Президент России Владимир Путин в апреле 2020 года подписал закон, который вводит уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в России, так и за рубежом.