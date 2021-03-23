Голикова объяснила, почему в России не было второго локдауна

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия не стала вводить локдаун во второй раз из-за того, что это стало бы ударом и для населения, и для экономики. Об этом заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Мы же, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию и локдаун. <...> Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что российское правительство направило все усилия на тщательную организацию ограничительных мер во всех регионах страны и на масштабирование производства вакцин. "Может быть, маски, социальное дистанцирование, перчатки, санитайзеры не нравятся, но это залог ограничения распространения [коронавируса]", - добавила вице-премьер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 123,7 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения, выздоровели 4 088 045 человек, умерли 95 818. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.