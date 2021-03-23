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Эвакуация детей из Хибин завершена

Участники туристических групп погрузились в специальный поезд, выделенный РЖД

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Спасатели завершили эвакуацию детей, попавших под снежный завал в горах Мурманской области. Участники туристических групп погрузились в специальный поезд, выделенный РЖД, и отправились в город Апатиты, сообщил во вторник ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Эвакуация завершена. Поезд выехал со станции Имандра. Будет в Апатитах примерно через 20 минут", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram подтвердил, что "все эвакуированы", приложив фото посадки туристов в поезд.

Как сообщил журналистам замдиректора департамента спасательных формирований МЧС РФ полковник Петр Гриценко, поисково-спасательные работы осложнялись большим количеством завалов из деревьев, рыхлым, глубоким снегом и большими валунами. Спасатели с помощью инструментов разгребали деревья, оттаскивали вручную камни в условиях ухудшениях погоды - усиления ветра и снегопада. На железнодорожной станции Имандра, которая находится в 10 км от места ЧП, организованы обогрев, первая помощь и питание детей. Всего были привлечены более 70 человек и 25 единиц техники, сообщил Гриценко.

 

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