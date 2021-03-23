МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо, - отметил представитель Кремля. - Завтра у него полноценный рабочий день".

В Кремле не стали уточнять, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор глава государства. Как пояснял ранее Песков, Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной привьется президент, отмечая, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны". Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах. Причины этого журналистам во вторник объяснял представитель Кремля: "Что касается вакцинации под камеры, то ему [Путину] это не нравится".

17 декабря 2020 года на большой пресс-конференции президент России заявил, что обязательно сделает прививку от ковида, как только это станет возможным. Путин тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. Позже пресс-секретарь главы государства пояснял, что выбор Путиным времени для вакцинации от ковида обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно.