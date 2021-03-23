Голикова: обращений от регионов по поводу нехватки лекарств для людей с ВИЧ не поступало

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в регионах нет нехватки средств для обеспечения программ по лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, к ней не поступало обращений по поводу недостатка необходимых лекарственных препаратов.

"Сейчас у нас такого [нехватки средств] нет. Мы в принципе наращиваем объемы. У меня нет обращений от регионов <...> по поводу того, что кому-то не хватило лекарственных препаратов закупленных", - сказала она во вторник в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

Голикова отметила, что было дано поручение Минздраву РФ до 1 апреля разослать регионам необходимые методические документы, согласно которым помощь пациенту с ВИЧ должна оказываться в том субъекте, где он проживает, вне зависимости от места прописки.

"Первичные данные, пока предварительные, сколько вновь выявленных [лиц с ВИЧ] - чуть больше 60 тыс. за 2020 год. Это статистика, которая есть в Минздраве", - добавила она.

Ранее вице-премьер поручила Минздраву и Минпромторгу оценить перспективы и возможности организации полного цикла производства инновационных комбинированных антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ.