Голикова назвала дефицит кадров основной проблемой здравоохранения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дефицит кадров является основной проблемой здравоохранения, которая во многих регионах РФ предопределяет доступность медицинской помощи. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Наверное, кадровая [проблема в здравоохранении], недостаток врачей, которая предопределяет во многих регионах страны доступность медицинской помощи для отдаленных и малонаселенных пунктов. Очень надеюсь, что начатая с 1 января по поручению президента программа по модернизации первичного звена здравоохранения будет достаточно длительный период идти. Мы предполагаем, что порядка 550 млрд рублей на нее будет направлено, что мы приведем в порядок это все, подготовим специалистов", - сказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

По ее словам, также будут введены цифровые компетенции.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России 1 января 2021 года. Планируется обеспечить оптимальную доступность для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций.