Около 8 тыс. прилетевших в Россию проверили на наличие британского штамма коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. пассажиров, прилетевших в Россию из Великобритании и других стран, были протестированы на наличие британского штамма коронавируса. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Мы приостановили авиационное сообщение с Великобританией, но это не значит, что его [британский штамм] не завезут к нам через другие страны. Мы с момента наблюдения, то есть с декабря, проверили 8 тысяч пассажиров, которые прилетели или прилетают из Великобритании или из других стран", - сказала Голикова.

Голикова добавила, что система реагирования и мониторинг заболевших в России существовал и раньше, но "возрос на несколько ступеней" в период пандемии коронавируса.

По словам Голиковой, свыше 130 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом развернуто в России.

"Мы по первой волне открыли порядка 190 тыс. коек для того, чтобы оказывать помощь больным с ковидом по всей стране. <...> Когда мы были во второй волне, мы уже были всей страной охвачены ковидом и большое количество коек уже было открыто, мы уже открыли 290 тыс. коек. Сейчас у нас уже 130 тыс. только осталось", - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай заражения британским штаммом коронавируса в РФ был выявлен в конце 2020 года.​​​

Снятие ограничений

Голикова сообщила, что регионам РФ рекомендуется принимать решение о снятии ограничений для лиц пожилого возраста, введенных из-за эпидемии, исходя из числа жителей, которые привились от коронавируса.

"Еще не все регионы страны приняли решение о снятии с этой возрастной группы [пожилых] ограничительных мер. Мы их ориентируем на то, чтобы снятие ограничительных мер происходило в первую очередь там, где уровень вакцинации достиг достаточного уровня", - рассказала она.

Голикова отметила, что пожилым уделяется особое внимание, так как они находятся в группе риска по коронавирусу, в том числе по повторным случаям заражения. "Как правило, они страдают дополнительными уже заболеваниями, уже не такой иммунитет, как у молодых, не вырабатываются, наверно, те самые антитела, которые должны вырабатываться, и к ним должен быть особый подход и особый контроль, - сказал она. - Во всяком случае, мы сейчас ориентируем регионы на то, чтобы они в первую очередь прививали людей после 60 лет и на них обратили самое пристальное внимание".