Спасатели нашли заблудившихся на склоне Эльбруса москвичей

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Спасатели нашли и сопроводили в безопасное место трех альпинистов из Москвы, которые заблудились на склоне Эльбруса на высоте около 3,2 тыс. м над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщил во вторник оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели нашли и проводили в безопасное место альпинистов, заблудившихся на склоне Эльбруса, их трое, все они приехали из Москвы. Ни в медицинской, ни в какой-то другой помощи они не нуждаются, сейчас находятся на нашей базе в Терсколе",- рассказал дежурный.

Ранее сообщалось, что на склоне Эльбруса в районе водопада Терскол пропали два альпиниста из Москвы, которые совершали акклиматизационный выход.

Курорт в районе Эльбруса был закрыт из-за сильного ветра, региональное управление МЧС предупреждало о том, что в горах республики лавиноопасно.