В Нидерландах сократят действие комендантского часа с 31 марта

ГААГА, 23 марта. /ТАСС/. Действие комендантского часа в Нидерландах будет сокращено на один час с 31 марта. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

"Увеличение числа пациентов в больницах и индекс репродукции выше единицы не дают возможность отменить введенные ранее меры, - подчеркнул он. - Поэтому все ограничения остаются в силе еще на три недели, до 20 апреля. Однако есть небольшое изменение. По согласованию с мэрами комендантский час с 31 марта будет начинаться не в 21:00, а в 22:00".

"Две недели назад мы надеялись, что сможем ввести послабления до Пасхи (4 апреля), в том числе открыть террасы, предоставить магазинам больше возможностей для приема покупателей, возобновить занятия в вузах, - заметил Рютте. - Однако теперь, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что не можем этого сделать". "Мы часто слышим - нет времени лучше чем сейчас (для того, чтобы что-то сделать), - добавил и.о. премьера. - И очень часто это действительно так. Однако в данной ситуации лучшее время впереди. Лучшее время наступит, когда будут вакцинированы все наиболее уязвимые слои населения и люди старше 60 лет. Это будет время, когда возможностей станет больше". Также в ходе пресс-конференции Рютте заявил, что правительство до 15 мая продлило рекомендацию по путешествиям, которая заключается в том, что поездки за границу следует осуществлять только в случае крайней необходимости.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1,2 млн человек. Свыше 16,3 тыс. инфицированных умерли.

Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. В начале марта меры были немного ослаблены: открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, при соблюдении строгих условий смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости.

В настоящее время цифры по заболеваемости растут, а по смертности - снижаются. По состоянию на 21 марта не менее 1,5 млн человек в Нидерландах получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса. По планам властей, вакцинация всех желающих в стране, население которой составляет 17,4 млн человек, начнется в июле.