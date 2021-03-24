Дума обсудит наделение госзащитой всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Инициативу внесли главы думских комитетов по информполитике, а также по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Сейчас на меры госзащиты (в том числе обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом) могут претендовать лишь те сотрудники указанных органов, которые задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо непосредственно участвующие в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

По мнению авторов, это создает неравные условия в сравнении с сотрудниками других аналогичных органов, которые имеют право на госзащиту без дополнительных условий. Так, в соответствии с законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", меры госзащиты сегодня предоставляются судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК РФ, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и другим, а также близким перечисленных лиц.

"Законопроектом вносятся изменения <...>, позволяющие применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных сил РФ и военнослужащих органов внешней разведки", - говорится в пояснительной записке. Там отмечается, что с учетом специфики задач, возложенных на эти органы, угроза для жизни и безопасности сотрудников этих ведомств может возникать безотносительно их личного участия в охране общественного порядка, борьбе с преступностью и др.

Одновременно законопроектом предложены изменения, предусматривающие "возможность привлечения войск национальной гвардии к осуществлению органами внутренних дел личной охраны защищаемых лиц, охраны их жилища и имущества".

Устав МОМ

В тот же день Госдума планирует обсудить законопроект о принятии устава Международной организации по миграции (МОМ). Документ был внесен на рассмотрение палаты президентом РФ Владимиром Путиным. В пояснительных материалах указано, что "в настоящее время MOM является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся в миграционной проблематике", организация ассоциирована с ООН и осуществляет с ней общую координирующую роль в глобальной сети по вопросам миграции.

Уставом предусмотрено, что МОМ принимает меры для обеспечения организованного перемещения мигрантов, для которых существующие механизмы не подходят или которые в противном случае не смогли бы прибыть в страны, где для мигрантов установлен необходимый порядок. Организация также занимается перемещением беженцев, перемещенных лиц и тех, кто нуждается в международных услугах в сфере миграции.