В Москве откроется ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction откроется в среду в московском Гостином дворе в офлайн формате.

Гостей ждет живое общение с известными писателями, дни науки, комиксов, лекции о ЗОЖ, мастер-классы по творческому письму, театральные постановки и многое другое.

"Примут участие 288 крупных и малых издательств из 19 стран, включая Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Норвегию, Польшу. Запланировано около 400 мероприятий", - рассказали ТАСС в пресс-службе ярмарки.

О своих новых книгах расскажут знаменитые писатели Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, Гузель Яхина и многие другие. Гости смогут пообщаться с Наринэ Абгарян, Дмитрием Быковым, Денисом Драгунским, Михаилом Зыгарем, Алексеем Слаповским и другими.

О программе

В первый день работы гостей ждет День комиксов: лекции о первой манге в России, истории о французских комиксах, детективах, графических романах на тему исторической памяти, а также дискуссия о секретах издания жанра. Свою продукцию представят издательства Alt Graph, Bubble, Zangavar, "Пешком в историю".

Посетители во время работы ярмарки смогут поучаствовать в мастер-классах школы Сreative Writing School по творческому письму, а также узнать, по каким учебникам и книгам следует учиться писать. Прозаик Мария Карайчева проведет мастер-класс "Память, говори!", где научит записывать собственные воспоминания так, чтобы их можно было передавать читателям эмоционально и красочно.

Запланирована презентация книги "Герои экрана", изданной медиагруппой "Красный квадрат" в партнерстве с ТАСС. Ее героями стали 35 легендарных деятелей российского телевидения, которые откровенно рассказали, что значит для них работа на ТВ, в чем радость и сложности профессии. Представят новинку первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и телеведущий Валдис Пельш.

В работе раздела ярмарки "Книга: Гастрономия и путешествия" примет участие шеф-повар, основатель школы "ЗОЖигательная кулинария" Сергей Леонов. Он обещает презентовать "революционную" систему питания и оздоровления. Блогер Дарья Близнюк поделится рецептами семейных обедов, а блогер Анастасия Зурабова расскажет, как готовить не только вкусно, но еще и красиво. Знаменитый автор Сталик Ханкишиев представит книгу "Казан, баран и новые кулинарные удовольствия".

Организаторы подготовили большую детскую программу. В ее центре - встречи с писателями Андреем Усачевым, Анастасией Орловой, Анной Старобинец, Анастасией Строкиной и другими. В онлайн-формате также состоятся встречи с зарубежными авторами и художниками - Холли Вебб (Великобритания), Себастьяном Мешенмозером (Германия), Бенжаменом Лакомбом (Франция), Габриэллой Барух (Израиль).

В пресс-службе ярмарки напомнили, что билеты можно приобрести только на сайте. Кроме того, посетителей просят не забывать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.