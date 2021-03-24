СМИ: Facebook могла допустить миллиарды просмотров дезинформации о выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американская компания Facebook, возможно, допустила в своей соцсети миллиарды просмотров записей с дезинформацией о выборах в США. Об этом во вторник сообщил журнал Time со ссылкой на данные доклада некоммерческой организации Avaaz.

По ее подсчетам, если бы администрация социальной сети не ждала до октября, чтобы ввести в действие свои алгоритмы по блокировке контента, то могла бы предотвратить 10,1 млрд просмотров записей на 100 страницах, которые распространяли дезинформацию. "Самая страшная вещь, что это только 100 самых популярных страниц - это не вся вселенная дезинформации, <...> цифра, скорее всего, намного больше. Мы применили очень консервативный подход к подсчетам в этом случае", - приводит издание слова представителя организации Фади Кьюрана.

Подсчеты Avaaz вызвали критику самой социальной сети. "Этот доклад искривляет серьезную работу, которую мы делаем для борьбы с агрессивным экстремизмом и дезинформацией на нашей платформе. Avaaz использует несовершенную методологию", - сказал представитель Facebook Энди Стоун, отметив, что если на странице присутствует одна запись с недостоверной информацией, то это не означает, что весь контент на странице является проблемным.

Facebook с 27 октября прошлого года ввела запрет на размещение в своей одноименной соцсети рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения избирателей перед всеобщими выборами в США, которые состоялись 3 ноября. Компания сняла это ограничение только в начале марта.