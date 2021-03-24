На Украине на третий день после вакцинации препаратом Covishield умерла военнослужащая

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Женщина, проходившая военную службу в Одесской области, умерла на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это первый такого рода случай на Украине. О смерти в ночь на среду сообщило командование медицинских сил Вооруженных сил (ВСУ) страны в Facebook .

"Сегодня в Одесской области за пределами воинской части во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. <...> Военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха", - говорится в сообщении. При этом командование медсил признало, что 21 марта женщина была привита вакциной от коронавируса. "Указанная военнослужащая в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС (Операция объединенных сил, силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС), поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", - отмечается в сообщении. При этом указано, что утром во вторник жалоб на состояние здоровья от нее не поступало, однако уточняется, что "она страдала гипертонической болезнью".

Командование медсил ВСУ заявило, что судебно-медицинская экспертиза назначена на среду.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала 24 февраля, получив из Индии 500 тыс. доз препарата Covishield. Пока других вакцин от коронавируса в страну не поступало. Вакцинацию проводят мобильные бригады, также препарат можно получить в прививочных пунктах. Пока прививают медиков, военнослужащих в Донбассе, а также людей старше 80 лет. По состоянию на утро вторника в государстве вакцину от коронавируса получили 121 929 человек. Накануне министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что в стране зафиксировано "495 незначительных реакций" на вакцину.