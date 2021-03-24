Суд отклонил иск президента Бразилии, требовавшего отменить локдауны в регионах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 марта. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Марку Аурелиу Меллу во вторник отклонил иск президента страны Жаира Болсонару, требовавшего отменить карантинные ограничения, введенные в отдельных регионах страны в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба высшей судебной инстанции республики.

Иск был отклонен по формальному признаку, поскольку, как отметил рассматривавший его Меллу, глава государства не имеет полномочий подписывать такие обращения в суд от имени правительства. Такая задача, в соответствии с конституцией, возлагается на главного государственного адвоката.

В своем иске, направленном в пятницу в ФВС, Болсонару выразил недовольство тем, что руководство штатов Баия и Риу-Гранди-ду-Сул, а также Федерального округа, где расположена столица страны Бразилиа, объявили на их территории комендантский час. По его мнению, такое решение нарушает положения конституции, а введенные в регионах ограничения возможны только в случае объявления осадного положения. Это может сделать только президент с согласия парламента.

Кроме того, Болсонару просил суд отменить запрет на осуществление отдельных видов экономической деятельности даже при наличии объективной санитарно-эпидемической необходимости.

Научно-исследовательское объединение имени Освальдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz) в начале марта констатировало резкое ухудшение эпидемической ситуации по всей стране. За минувшую неделю в республике зафиксированы 25% смертей вследствие заражения коронавирусной инфекцией от общемирового количества летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта этого года страна снова заняла второе место после США по числу заболевших (свыше 12 млн), опередив по этому показателю Индию. По числу смертей (почти 295,5 тыс.) она также уступает только Соединенным Штатам.