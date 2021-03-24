Байден: у США к концу мая будет достаточно доз вакцин, чтобы привить каждого американца

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что к концу мая у них будет достаточное количество доз вакцин от нового коронавируса, чтобы сделать прививку каждому жителю страны. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.

"К концу мая у нас на руках будет около 600 млн доз - достаточно для каждого американца", - сказал американский лидер, выступая в штате Огайо. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 543 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.