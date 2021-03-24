В Москве в День космонавтики откроется стела памяти Леонова

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мемориальная стела памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова откроется в День космонавтики в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"12 апреля в 13:00 состоится открытие мемориальной стелы памяти космонавта Алексея Архиповича Леонова на здании Альфа-банка на улице Маши Порываевой, д. 11 строение 3", - сказал собеседник агентства.

Алексей Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2". Тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".

В 1992 году Леонов был избран президентом чекового инвестиционного фонда "Альфа-Капитал" (учредитель - "Альфа-Групп"). С 2000 года занимал должность вице-президента Альфа-банка. В последние годы был советником первого заместителя председателя совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева.