Губернатор Колорадо распорядился приспустить флаги на 10 дней в память о жертвах стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Губернатор Колорадо Джаред Полис распорядился на 10 дней приспустить флаги на территории штата из-за стрельбы, произошедшей в понедельник в городе Боулдер. Соответствующее заявление Полис сделал во вторник в эфире телекомпании CNN.

По словам губернатора, он готов пообщаться с родственниками погибших тогда, когда они сами сочтут это необходимым. "Кроме того, я распорядился приспустить флаги сроком на 10 дней - в память о 10 людях, которые вчера лишились жизни", - указал Полис. Он также подчеркнул, что пообщался с президентом США Джо Байденом, который выразил ему соболезнования.

"У нас состоялась хорошая беседа, - подчеркнул губернатор. - От него [Байдена] прозвучали слова поддержки в адрес жителей Колорадо". При этом губернатор отметил необходимость проведения "масштабной дискуссии" по вопросу доступности штурмового огнестрельного оружия в стране. Ранее во вторник Байден подчеркнул, что администрация США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу такого типа оружия.

Байден ранее также распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи со стрельбой в Колородо. При этом он напомнил, что флаги к настоящему моменту уже приспущены из-за совершенного на прошлой неделе нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте (штат Джорджия) и окрестностях города, тогда погибли в общей сложности восемь человек.

По данным властей США, стрельбу в Боулдере в понедельник рядом с одним из местных супермаркетов открыл 21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса. Были убиты 10 человек, в том числе полицейский. Пока не уточняются мотивы подозреваемого. Предположительно, у него не было сообщников.