Посол РФ и глава Минздрава Колумбии обсудили возможность покупки российских вакцин

БОГОТА, 24 марта. /ТАСС/. Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе и министр здравоохранения и социальной защиты южноамериканской страны Фернандо Руис обсудили во вторник вопросы двустороннего взаимодействия в рамках борьбы с распространением COVID-19 и возможность покупки Боготой российских вакцин от коронавируса.

"Во время встречи с министром мы обсудили взаимодействие двух стран в противодействии распространению COVID-19, в том числе через возможность поставки российских вакцин при условии их соответствующей регистрации с колумбийской стороны", - сообщил ТАСС посол.

Тавдумадзе также добавил, что колумбийский министр "выразил готовность и заинтересованность во взаимодействии [с Россией] в сфере компетенции его ведомства".

В начале февраля власти Колумбии сообщили, что ведут переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V" о возможной покупке. Руис также заявил, что Богота подписала соглашение о конфиденциальности с российской стороной.