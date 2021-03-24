В Магаданской области продлили штормовое предупреждение из-за циклона

ТАСС, 24 марта. Синоптики в среду объявили экстренное предупреждение на территории восьми (из девяти) районов Магаданской области из-за метели и штормового ветра. Об этом сообщили журналистам в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение на 24 марта: в течение дня в регионе ожидаются ветер скоростью 15-21 м/с, снег, метель", - рассказали в управлении. Циклон не затронет только Среднеканский район на севере региона.

Сейчас в регионе почти везде идет снег, метет, скорость ветра достигает 8-10 м/с.

В конце прошлой недели на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) пришел циклон со снегом, дождями и ветром. В Приморском, Камчатском, Хабаровском краях и Сахалинской области выпали сильные осадки. В регионах, где температура воздуха уже была плюсовой, ударили легкие морозы. К Магаданской области циклон подошел 23 марта ночью, во всех районах во вторник было объявлено штормовое предупреждение.