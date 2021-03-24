В детском саду на Камчатке ураганным ветром снесло крышу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Ураганный ветер сорвал кровельный материал с крыши детского сада "Березка" в Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатки, сообщает в среду районная администрация.

"В селе Кавалерском порывом ураганного ветра с крыши здания детского сада "Березка" сорвало кровельный материал. Из 600 кв. м покрытия повреждено 230. Необходим ремонт", - говорится в сообщении.

В администрации Усть-Большерецкого района принято решение признать случившееся чрезвычайной ситуацией муниципального уровня в границах Кавалерского сельского поселения.

Усть-Большерецкий район Камчатки, в котором проживают более 7 тыс. человек, оказался в зоне влияния циклона ночью 23 марта. Порывы ветра достигали 45 м/с. Сейчас в Кавалеровском без осадков, ветер 5-10 м/с.

Кавалеровское - село в Усть-Большерецком районе Камчатки. В нем проживают около 700 человек.