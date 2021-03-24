С 1 июля сотрудники МЧС смогут использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России с 1 июля смогут во время проверок противопожарного состояния объектов, в том числе торговых центров, использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных (надзорных) мероприятий определена федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который вступит в силу с 1 июля 2021 года", - сказал собеседник агентства. Согласно закону, пожарные инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности. Эксперты также считают, что это поможет исключить коррупционные проявления.

В МЧС сообщили, что надзорные органы МЧС к проведению мероприятий могут привлекать также экспертов и экспертные организации. К участию прокурорских проверок могут привлекаться инспекторы госпожнадзора и иных контрольные органов, включая сотрудников налоговой службы.