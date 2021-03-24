Ученые заявили о завершении извержения Ключевского вулкана на Камчатка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Вулканологи Камчатки сообщили о завершении извержения самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевской сопки, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Фланговое извержение (боковой разрыв) на северо-западном склоне Ключевского вулкана завершилось. Очень слабое свечение над шлаковым конусом и лавовыми потоками все еще иногда наблюдается на видеоизображениях, но это отражение их охлаждения. Температура тепловой аномалии в районе флангового извержения на спутниковых снимках продолжает снижаться", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что продолжается умеренная газопаровая активность вулкана, что может повлиять на низколетящие самолеты.

Побочный прорыв произошел на Ключевском 18 февраля. Он состоял из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Предыдущее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.