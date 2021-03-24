СМИ: Гонконг и Макао приостановили применение вакцины BioNTech из-за дефектов упаковки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 марта. /ТАСС/. Центры вакцинации в Гонконге в среду приостановили использование закупленного в Германии препарата против коронавируса компании BioNTech из-за выявленных дефектов упаковки в одной из последних партий. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

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По этой же причине вакцинацию данным препаратом также приостановили власти близлежащего Макао (Аомэнь). Официальных заявлений властей пока не последовало.

Дистрибьютером вакцины BioNTech в этих двух специальных административных районах КНР выступает шанхайская компания Fosun Pharma.