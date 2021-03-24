СМИ: Гонконг и Макао приостановили применение вакцины BioNTech из-за дефектов упаковки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 марта. /ТАСС/. Центры вакцинации в Гонконге в среду приостановили использование закупленного в Германии препарата против коронавируса компании BioNTech из-за выявленных дефектов упаковки в одной из последних партий. Об этом сообщила радиостанция RTHK.
По этой же причине вакцинацию данным препаратом также приостановили власти близлежащего Макао (Аомэнь). Официальных заявлений властей пока не последовало.
Дистрибьютером вакцины BioNTech в этих двух специальных административных районах КНР выступает шанхайская компания Fosun Pharma.