{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: в столичном регионе Японии могут продлить призыв к ограничению работы общепита

По информации газеты Nikkei, владельцам заведений за сотрудничество с властями будет полагаться ежедневная выплата примерно в $370

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Власти японской столичной зоны Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, намерены до 21 апреля продлить призыв к ограничению времени работы местных заведений общепита из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что владельцам заведений за сотрудничество с властями будет полагаться ежедневная выплата в размере 40 тыс. иен (около $370).

В настоящий момент руководители префектур столичной зоны Японии сроком до 31 марта призывают прекращать работу общепита до 21:00 (15:00 мск).

Общее число случаев заражения в Японии на данный момент составляет 459 тыс., зафиксировано 8,9 тыс. летальных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел в Москве
По информации СМИ, общественники считают, что выставка нарушает нравственные ценности и выражает неуважение к обществу
Читать полностью