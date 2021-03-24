СМИ: в столичном регионе Японии могут продлить призыв к ограничению работы общепита

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Власти японской столичной зоны Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, намерены до 21 апреля продлить призыв к ограничению времени работы местных заведений общепита из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что владельцам заведений за сотрудничество с властями будет полагаться ежедневная выплата в размере 40 тыс. иен (около $370).

В настоящий момент руководители префектур столичной зоны Японии сроком до 31 марта призывают прекращать работу общепита до 21:00 (15:00 мск).

Общее число случаев заражения в Японии на данный момент составляет 459 тыс., зафиксировано 8,9 тыс. летальных исходов.