Участников VI ВЭФ разместят в отеле на месте гостиницы, строившейся к саммиту 2012 года

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Участники VI Восточного экономического форума (ВЭФ) станут одними из первых постояльцев пятизвездочного отеля Okura Vladivostok, который достраивают на месте одной из двух гостиниц, не сданных к саммиту АТЭС-2012. Об этом сообщается в среду на сайте правительства Приморского края.

"Принимать гостей и участников ВЭФ-2021 планируют около 30 гостиниц Владивостока и Артема. Большая часть из них уже начала подготовку номерного фонда. В частности, рассматривается возможность расселения в новых отелях Novotel Владивосток и Ocura Владивосток, которые в настоящее время еще не сданы в эксплуатацию, но активно достраиваются и должны открыться к началу ВЭФ", - приводят в сообщении слова руководителя регионального агентства по туризму Владимира Щура.

VI ВЭФ состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2020 году форум был отменен из-за эпидемиологических ограничений. Щур отметил, что гостиницам предстоит проделать большую подготовительную работу по профилактике распространения коронавируса. "Тем не менее, после годового простоя в связи с пандемией в 2020 году для гостиниц и отелей это будет хорошая возможность получить полную загрузку номерного фонда", - обозначил он.

Строительство двух пятизвездочных отелей на Корабельной набережной и на мысе Бурном было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года, однако объекты не были построены в срок и до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя находятся в высокой степени готовности. Бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей.

В апреле 2019 года оба отеля за 3,7 млрд рублей купила компания "Парк-отель "Бурдугуз". Тогда инвестор собирался завершить строительство к сентябрю 2020 года, однако для этого необходимо было организовать работу порядка 500 рабочих из Китая, что оказалось невозможным из-за пандемии.