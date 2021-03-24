Число бытовых преступлений в Приморье снизилось в 2,5 раза за пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Количество бытовых преступлений в Приморском крае за последние пять лет уменьшилось почти в 2,5 раза благодаря профилактической работе с учетными категориями граждан. Об этом в среду на заседании Законодательного собрания Приморского края доложил депутатам начальник управления МВД по региону Олег Стефанков.

"В целом на 12% снижены [в 2020 году] факты причинения тяжкого вреда здоровью. Почти на 2% сократилось число преступлений, совершенных в алкогольном и на 20% - в наркотическом опьянении. Мы устойчиво сохраняем данную динамику уже несколько лет. В сравнении со статистикой пятилетней давности число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, сократилось в 1,5 раза, а бытовых - почти в 2,5 раза", - сказал глава управления.

Так, только в 2020 году количество бытовых преступлений сократилось еще на 3%, в том числе на 8% - бытовых преступлений в тяжкой и особо тяжкой категории. Как пояснили ТАСС в пресс-службе УМВД края, в первую очередь такого результата удалось добиться благодаря постоянной работе с гражданами, состоящими на профилактическом учете. Особое внимание уделяется контролю над соблюдением установленных ограничений лицами, которым суд установил ограничения или особые требования к поведению.

"Кроме того, таких результатов мы достигли благодаря своевременным сообщениям граждан о совершенных или готовящихся преступлениях, содействию добровольных народных дружин в охране общественного порядка. А также благодаря постоянному контролю над соблюдением правил оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции", - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Под бытовым преступлением в уголовном кодексе подразумеваются умышленные или неосторожные действия, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство и свободу личности. Они могут совершаться в ходе конфликтов между родственниками, знакомыми, соседями по личным неприязненным мотивам.