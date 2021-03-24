Железнодорожные туры по России запустят весной и летом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" намерено запустить в этом году туристические поезда по стране. Туры на Урал, на юг страны, в Калмыкию на цветение тюльпанов, в также в Карелию, поскольку один из популярнейших турмаршрутов на сегодня - это "Рускеальский экспресс" к горному парку "Рускеала", рассказала ТАСС первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД" Елена Ракова.

"У нас много маршрутов в проработке. Где-то запуск летом, где-то - весной. Сейчас мы прорабатываем "Уральский экспресс" - это однодневный тур из Екатеринбурга. Прорабатываем тур "Жемчужина морей" по маршруту Москва - Волгоград - Сочи - Дербент - Астрахань - Грозный. Будет запущен поезд в Элисту на цветение тюльпанов в апреле. В проработке есть также тур в Кемь, Карелию. Решаем сейчас много вопросов технического и организационного характера", - рассказала собеседница агентства.

С 19 марта запущен туристический поезд в Углич из Москвы. После снятия ограничений по коронавирусу откроется тур выходного дня из Москвы на железнодорожную станцию Лев Толстой, где провел последние дни писатель. "Это потрясающее место. Интересная история, замечательный музей. Наши пассажиры, смогут услышать историю жизни и последних дней Льва Толстого", - сказала представитель РЖД.

По ее словам, РЖД совместно с властями регионов стремится задействовать все регионы, а не только Москву и Санкт-Петербург. Пользуются спросом туры выходного дня с отправлением вечером в пятницу, паровозные ретро-туры и железнодорожные круизы. "Из реализованных проектов на сегодня наша визитная карточка - это "Рускеальский экспресс" [к горному парку "Рускеала" в Карелии]. Этот маршрут получил всероссийскую туристскую премию "Маршрут года" в номинации "Лучшие железнодорожные туры". Мы запустили беспересадочную группу из Москвы в "Рускеалу", - сообщила Ракова.

Другие туры

"Популярны также новогодние и зимние туры в Великий Устюг к Деду Морозу и в Кострому к его внучке Снегурочке. Обсуждается запуск в этом году тура Великий Устюг - Вологда, он сейчас находится в проработке. Регион и РЖД заинтересованы его продлить и сделать круглогодичным. Также из реализованных поездов - маршрут в Самару, Пензу, Ижевск и Переславль-Залесский. Интересный тур "Величие Севера", рассчитанный на пять дней пути, который охватил три региона - Карелию, Архангельскую и Вологодскую области", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, нельзя забывать, что важна не только железнодорожная составляющая, но и готовность регионов и местных операторов услуг и развлечений - транспорт, питание, гиды, готовность объектов. "Когда турист приобретает не только поездку на поезде, а комплексное путешествие, включая наземную программу", - подытожила представитель компании.