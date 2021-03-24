В МВД опровергли информацию о намерении ликвидировать транспортную полицию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о планах упразднить транспортную полицию.

Ранее в СМИ появилась информация, что на прошедшей в марте коллегии МВД рассматривался вопрос о возможной ликвидации транспортной полиции из-за якобы ее низких показателей в работе.

"Во время расширенного заседания коллегии МВД России по итогам работы за 2020 год вопросы упразднения транспортной полиции не обсуждались", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Транспортная полиция является структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Датой ее создания считается 1919 год. Она обеспечивает правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Начальником подразделения является генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.