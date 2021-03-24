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Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел в Москве

По информации СМИ, общественники считают, что выставка нарушает нравственные ценности и выражает неуважение к обществу
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению выставки доктора Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" (Body Worlds) в Москве, а также провести проверку в отношении ее организаторов.

Как сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ, "в ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих".

"Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству", - отметили в ведомстве. По данным СК, Бастрыкин также поручил провести процессуальную проверку в отношении организаторов и инициаторов выставки.

Выставка открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. Экспозиция доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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