Все регионы России присоединились к московскому туристическому сервису Russpass

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с московским сервисом Russpass. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного комитета по туризму.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, к Russpass присоединились все регионы страны, из них - почти 70 - подготовили и представили специальные туристические программы. Она также добавила, что сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество превышает 1,5 тыс.

На сервисе есть идеи для путешествий по Центральной России, Сибири, Уралу, Дальнему Востоку и югу России. Предложения рассчитаны на короткие и длительные поездки - таким образом можно выбрать наиболее комфортный темп отдыха. Продолжительность путешествий варьируется от нескольких часов до недели и более.

Туристы смогут спланировать сложный маршрут с использованием нескольких видов транспорта, приобрести билеты в музеи, театры и на экскурсии, заранее присмотреть кафе и рестораны, которые подходят по ценовой категории и меню, рассказал собеседник агентства.

Цифровой туристический сервис Russpass создали по инициативе правительства Москвы и работает с лета прошлого года. За это время к его услугам обратились более 700 тыс. пользователей. Сейчас у Russpass свыше 380 партнеров, включая более 100 туроператоров Москвы и других городов.