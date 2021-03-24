В ВОЗ высоко оценили меры, которые принимаются в России для борьбы с пандемией

СТОКГОЛЬМ, 24 марта. /ТАСС/. Россия установила очень высокую планку координации мер в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Россия установила самую высокую планку координации мер на всех уровнях: политическом, техническом, эпидемиологическом, социальном. Еще двумя критическими элементами были способность быстро увеличить уровень тестирования, действительно очень массовое, и второе - система здравоохранения, быстрый рост числа больничных мест", - отметил он.

Клюге также подчеркнул, что в России были осуществлены меры поддержки для работников системы здравоохранения - "героев этого сражения". "РФ обеспечила социальное страхование для работников системы здравоохранения, если они заболевали, или в трагических случаях финансовая поддержка была предоставлена их семьям", - сказал директор бюро.

При этом он отметил, что что-то можно было сделать лучше. "Каждая страна, каждая организация, включая ВОЗ, сделали что-то хорошо, а что-то могло было быть сделано лучше. То, что каждая страна региона могла бы улучшить, - это усилить первичное звено системы здравоохранения. Потому что мы не сможем выиграть битву в больницах, нужно эту борьбу изгнать из больниц", - пояснил Клюге.

Директор бюро также хотел бы поблагодарить правительство России за международную солидарность. "Я много езжу, и во многих странах министры, премьер-министры рассказывают мне, что получили помощь от РФ - вакцину или предметы личной защиты. Это очень важно. Потому что мы говорим о солидарности, но нужно, чтобы страны проявляли ее", - считает он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 123,7 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения, выздоровели 4 088 045 человек, умерли 95 818. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.