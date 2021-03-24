В ВОЗ заявили, что в Европе продолжится рост распространения коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 24 марта. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции в Европе усиливается в большинстве стран континента, и эта тенденция продолжится в следующие недели, заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"К сожалению, распространение инфекции усиливается в большинстве стран Европейского региона, что приводит к росту ежедневного числа случаев [заражения] и смертей. И мы думаем, что тренд на следующие четыре недели - рост этих показателей. Но это возможно изменить, если вакцинация будет проходить быстрее, если люди будут больше использовать защитные маски", - отметил он.

Третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в странах ЕС, признали в Еврокомиссии. По словам Клюге, чтобы справиться с весенней волной, необходимо ускорить вакцинацию.

"У нас есть замечательные данные из Израиля. Конечно, они предварительные, но мы видим, что, когда 60% населения привиты, все индикаторы начали улучшаться: меньше случаев инфицирования, госпитализации и меньше смертей. Это очень хорошие новости, и мы видим такие же предварительные данные из Британии. Посыл здесь: вакцины работают, и вакцины спасают жизни", - прокомментировал он.

При этом директор бюро не берется предсказать сроки окончания пандемии. "Я и оптимист, и реалист, я не вижу пессимистичного сценария, - сказал Клюге. - Но надо отметить, что и 100-процентного оптимистичного сценария также нет. Потому что оптимистичный сценарий - это окончание эпидемии, а находится ли конец близко или все еще далеко, мы не знаем".

По данным Европейского бюро ВОЗ, каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе умирают из-за коронавируса, и это число сейчас выше, чем в это время в прошлом году. Наиболее серьезная ситуация сложилась в частях региона, которые успешно справились с COVID-19 в первом полугодии 2020 года. В Центральной Европе, на Балканах и в странах Балтии заболеваемость, число госпитализаций и смертность сейчас одни из самых высоких в мире. При этом 48 из 53 стран или территорий сообщили о выявлении вызывающего озабоченность британского штамма B.1.1.7, который постепенно становится преобладающим в Европе.