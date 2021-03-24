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Стрельба в США

Facebook заблокировала страницы открывшего стрельбу в супермаркете в Колорадо

В результате стрельбы погибли 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американская компания Facebook заблокировала аккаунты Ахмада Алиссы, открывшего стрельбу в Боулдере (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек. Об этом во вторник сообщил информационный портал Daily Caller News Foundation.

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"Во вторник Facebook удалила аккаунты, принадлежащие подозреваемому в стрельбе в Боулдере (штат Колорадо) Ахмаду Алиссе, в соответствии с принятой политикой компании в отношении подозреваемых в массовых убийствах", - приводит портал слова представителя социальной сети.

21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса в понедельник открыл стрельбу рядом с одним из местных супермаркетов в Боулдере. Были убиты 10 человек, в том числе полицейский. По сведениям американских СМИ, в последнее время Алисса публиковал на своей странице в Facebook резкие высказывания в адрес сексуальных меньшинств, а также записи в поддержку ислама. По словам старшего брата стрелка, он всегда был "очень асоциальным" и мог иметь проблемы с психическим здоровьем, так как у него неоднократно наблюдались приступы паранойи.

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