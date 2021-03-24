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Из аэропорта Гагарин в Саратове открываются рейсы в Анапу с 1 июня

Полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам

САРАТОВ, 24 марта. /ТАСС/. Самолеты из саратовского аэропорта Гагарин впервые начнут летать в Анапу с 1 июня, сообщает пресс-служба воздушной гавани в среду.

"Из международного аэропорта Гагарин открываются рейсы в Анапу. С 1 июня летать на черноморский курорт на самолетах Embraer ERJ-190 вместимостью 110 пассажиров планирует авиакомпания Pegas Fly", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

Самолеты из Саратова летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сургут.

Аэропортовый комплекс Гагарин возвели в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу, пассажирский терминал площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составляет 1 млн пассажиров в год. 

Теги
РоссияКраснодарский крайСаратовская область
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