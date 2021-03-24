Кравцов: все классные руководители школ получают надбавки в 5 тыс. рублей в срок

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Все классные руководители в российских школах вовремя получают надбавки в 5 тыс. рублей. Об этом в среду заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"По поводу классных руководителей: вы знаете, что по решению президента нашей страны все классные руководители с сентября получают дополнительную выплату. Мы этот вопрос контролируем, это определенная помощь нашим классным руководителям, потому что во многом на них организация воспитательного процесса возложена. Сегодня все классные руководители, а это 810 тыс. [человек], получают надбавки в срок, вовремя, и никакие региональные, муниципальные выплаты, которые были установлены ранее за классное руководство, не сокращены. Мы контролируем вместе с казначейством и Федеральной налоговой службой", - сказал он на комитете Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

С 1 сентября 2020 года по инициативе президента Владимира Путина учителям школ установлена доплата в 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство.