В России на 11,5% снизилась численность несовершеннолетних, совершивших преступление

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минпросвещения и МВД РФ зафиксировали снижение количества совершивших преступление подростков на 11,5% по итогам 2020 года, заявил в среду на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы фиксируем совместно с коллегами из МВД снижение численности несовершеннолетних, совершивших преступление, на 11,5% по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом", - сказал Кравцов.

Согласно статистике МВД, опубликованной в январе, в 2020 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, уменьшилось на 9,1% по сравнению с 2019 годом.