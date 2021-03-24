Минпросвещения готово дать старт летней оздоровительной кампании

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ готово к запуску летней оздоровительной кампании для детей в 2021 году, заявил в среду на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы в целом готовы к оздоровительной кампании, как только будет соответствующее решение, мы всю организационную работу будем проводить", - сказал Кравцов.

Он также отметил, что министерство посоветовало регионам оказать поддержку детскому отдыху.

"Мы рекомендуем регионам поддерживать детский отдых, для того, чтобы дети могли не только отдохнуть, но и получить какие-то знания, образовательные программы", - добавил Кравцов.