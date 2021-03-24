Аксенов не исключил третьей волны пандемии коронавируса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил третьей волны пандемии коронавируса в регионе, призвав в среду жителей республики соблюдать масочный режим в помещениях.

"По прогнозам ученых возможна третья волна. Прошу крымчан не расслабляться. Масочный режим в помещениях остается необходимой мерой предосторожности", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

С начала пандемии в Крыму выявили более 37 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело более 34 тыс. человек, умерло более 1 тыс. человек. С 1 марта в республике отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом - массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.