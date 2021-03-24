Комитет ГД поддержал законопроект о порядке изъятия фальсифицированных медизделий

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на обеспечение оперативного изъятия контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинской промышленности, в том числе из учреждений здравоохранения.

Законопроект был внесен в палату в феврале, поправки предлагается прописать в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Документ устанавливает обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий. В частности, проект обязывает владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий нести расходы, связанные не только с уничтожением таких медицинских изделий, как это происходит сегодня, но и с их изъятием из обращения.

Как отмечают авторы инициативы, принятие законопроекта позволит правительству РФ урегулировать порядок принятия Росздравнадзором решений по изъятию медицинских изделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства, и определить сроки принятия таких решений. Сегодня решение об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных медицинских изделий принимается только судом. Авторы инициативы предлагают наделить правительство полномочиями по определению порядка изъятия таких изделий, которые не являются вещественными доказательствами по уголовным делам или по делам об административных правонарушениях.

Кроме того, законопроект устанавливает полномочия органов, осуществляющих госконтроль в сфере охраны здоровья, обращаться в суд с исками о принудительном исполнении решений об изъятии и уничтожении имущества, отнесенного к фальсифицированным или недоброкачественным медицинским изделиям. При этом, как отмечают авторы проекта, указанные обращения не будут разновидностью исков о нарушении законодательства в сфере охраны здоровья граждан.

"Реализация законопроекта позволит участникам обращения медицинских изделий минимизировать финансовые риски, связанные с выявлением медицинских изделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.