В Петербург поступила партия вакцины от коронавируса объемом более 39 тыс. доз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Партия вакцины от новой коронавирусной инфекции объемом 39,2 тыс. доз поступила в Санкт-Петербург, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации. Ранее некоторые пункты приостановили вакцинацию первым компонентом из-за недостатка препарата.

"В Петербург поступила новая партия вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") в количестве 39 200 доз. Вакцина доставляется в пункты вакцинации", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в городском комитете по здравоохранению ТАСС сообщали, что вакцинацию первым компонентом вакцины "Спутник V" приостанавливали более чем в 30 пунктах Санкт-Петербурга из-за недостатка препарата, но продолжали вакцинацию вторым компонентом. Всего в городе организовано 129 пунктов. На 23 марта оставалось 31,7 тыс. доз вакцины.

Всего в Петербурге вакцинировано 332 322 человека, из них 243 738 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 707 человек, вторично - 6 694.

По последним данным, в Петербурге выявили 388 657 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 339 163 человека, умерли 11 994.