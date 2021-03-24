В Республике Конго началась вакцинация от COVID-19 с использованием "Спутника V"

ПРЕТОРИЯ, 24 марта. /ТАСС/. Общенациональная кампания вакцинации от коронавируса началась в среду в Республике Конго с использованием российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

"Начало вакцинации от коронавируса с использованием российской вакцины является знаковым в двухсторонних отношениях, которые базируются на длительной истории сотрудничества между Браззавилем и Москвой, - подчеркнул он. - Конголезское правительство долго и скрупулезно изучало имеющиеся на рынке вакцины от коронавируса и сделало выбор в пользу "Спутника V" по ряду причин, главная из которых - соотношение между ценой, качеством и эффективностью средства".

Георгий Чепик отметил, что власти страны тщательно составили план общенациональной кампании вакцинации. "Работа над ним была завершена месяц назад и было принято решение, что основная вакцина, которая будет использоваться для массовой вакцинации населения, - это "Спутник V", - отметил он. - Будет также применяться китайская вакцина Sinopharm в качестве дополнительной. Была принята к сведению вакцина британо-шведской компании AstraZeneca".

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Республику Конго 23 марта. В международном аэропорту столицы страны Браззавиля прошла торжественная церемония ее встречи с участием министра здравоохранения и народонаселения Жаклин-Лидии Миколо. Ожидается, что в ближайшее время в африканскую страну поступят новые партии российской вакцины.

"Москва и Браззавиль имеют длительную историю сотрудничества, и все, что связано с нашей страной, для конголезцев имеет особый смысл, - отметил Георгий Чепик. - В системе образования Республики Конго русский язык преподается как второй иностранный. В стране с неизменной благодарностью помнят о той помощи, которую оказывали ей СССР, а затем Россия, в том числе в области здравоохранения. В частности, в Республике Конго работают медицинские центры, которые были построены при участии нашей страны".

С начала пандемии в Республике Конго выявлено 9 564 инфицированных коронавирусом, умерли 134 человека.