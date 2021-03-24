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В России планируют провести мониторинг здоровья школьников в 2022 году

Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его ведомство взаимодействует по этому вопросу с министерством здравоохранения

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения и министерство здравоохранения планируют провести мониторинг здоровья школьников в 2022 году. Об этом в среду заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"У нас тесное взаимодействие с министерством здравоохранения и, конечно, максимально в рамках компетенций медицинская помощь оказывается. Хочу сказать, что мы со следующего года планируем организовать мониторинг здоровья школьников с министерством здравоохранения", - сказал он на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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