В России планируют провести мониторинг здоровья школьников в 2022 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения и министерство здравоохранения планируют провести мониторинг здоровья школьников в 2022 году. Об этом в среду заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"У нас тесное взаимодействие с министерством здравоохранения и, конечно, максимально в рамках компетенций медицинская помощь оказывается. Хочу сказать, что мы со следующего года планируем организовать мониторинг здоровья школьников с министерством здравоохранения", - сказал он на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.