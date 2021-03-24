Российский препарат против коронавируса "Авифавир" зарегистрировали в Индонезии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский препарат против коронавируса "Авифавир" (разработан "ХимРар" и РФПИ) получил регистрационное удостоверение от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Индонезия стала первой азиатской страной, зарегистрировавшей препарат.

"Регистрация препарата была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования II-III фазы, которое проходило с соблюдением правил GCP с апреля по сентябрь 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 пациентов", - отмечается в сообщении.

Партнером по регистрации и продаже "Авифавира" на территории Индонезии выступает компания "Пратапа Нирмала".

О препарате

"Авифавир" - первый в России препарат, одобренный для применения против коронавируса, и первый зарегистрированный в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир в показании для лечения коронавируса. Он поставляется во все регионы Российской Федерации и в 15 стран мира.

По результатам исследований "Авифавир" продемонстрировал высокую эффективность в комплексном лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией. Так, средний срок выздоровления у пациентов составил четыре дня вместо девяти при стандартной терапии, а эффективность препарата - выше 80%.