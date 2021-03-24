Минтруд поддержал идею сокращения списка запрещенных профессий для женщин

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минтруд России поддерживает сокращение списка профессий, запрещенных для женщин, в последней редакции доведя количество таких специальностей до 100. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов в среду.

"Мы как идею сокращения списка профессий [запрещенных для женщин] однозначно поддерживаем, и это не просто слова. Мы финальную версию, которая вот недавно совсем была, в прошлом году еще сократили фактически в 4,5 раза - было 450 профессий, сейчас сократили до 100", - сказал он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее газета "Известия" сообщала, что глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко обратилась в Минтруд с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий. По ее мнению, в перечне необходимо оставить профессии, непосредственно вредящие здоровью, например авиационный техник по горюче-смазочным материалам, оператор заправочных станций и другие. В то время как, к примеру, работу техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам предлагается разрешить для женщин.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.