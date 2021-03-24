Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов-миллионников, интересующихся психотерапией

Аналитики "Яндекс.Кью" к Международному дню борьбы с депрессией составили рейтинг городов-миллионников, жители которых чаще всего задают экспертам сервиса вопросы о ментальном здоровье. Об этом говорится в среду в сообщении компании.

По данным исследования, наибольший интерес к психотерапии проявляют петербуржцы. В Санкт-Петербурге доля запросов по этой теме на 37% выше, чем в среднем в городах-миллионерах. В Москве — на 16% выше среднего. Тройку лидеров замыкает Воронеж, на четвертом месте расположилась Казань, на пятом — Нижний Новгород.

Также аналитики проанализировали поисковые запросы на эту тему, в основном вопросы экспертам "Яндекс.Кью" касаются того, как распознать депрессию и как с ней справиться.

Специалистов также спрашивают, как снять стресс с помощью медитации и йоги, может ли депрессия начаться повторно. Также на сервисе можно найти посты профессиональных психотерапевтов и психологов о депрессии у подростков и эффективности психотерапии.

По данным аналитиков, число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло за последние пять лет примерно в полтора раза. Это можно объяснить тем, что люди стали внимательней относиться к своему здоровью.