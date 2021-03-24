Дамаск ожидает прибытия новой партии "Спутника V" в апреле

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть доставлена в Сирию уже в апреле. Об этом сообщил в среду ТАСС посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.

По его словам, процесс вакцинации "Спутником V" в Сирии уже начался. "Он включает в себя медицинский персонал больниц Дамаска и его пригорода, а также Латакии, Хомса и других городов, - информировал дипломат. - Отметим, что Министерство здравоохранения Сирии получило от российской стороны обещание поставить дополнительные дозы вакцины, которые могут прибыть в течение апреля".

В феврале Сирия выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" и разрешила ее применение на своей территории.

Посол также сообщил, что в Сирии рассматривают возможность приобретения китайской вакцины.

"Конечно, группа сирийского правительства, занимающаяся противостоянием распространению эпидемии коронавируса, разработала план, направленный на привлечение большего количества доз вакцин против коронавируса, и, безусловно, российские вакцины будут в приоритете, особенно вакцина "Спутник V". В дополнение к этому группа сирийского правительства изучает возможность обеспечения [населения] китайской вакциной", - сказал он.

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech представляет собой ослабленную версию коронавируса SARS-CoV-2. Сам производитель вакцины оценивает эффективность препарата в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.

22 февраля сирийские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и разрешили ее применение в стране.

Проведение выборов

Предстоящие президентские выборы в Сирии пройдут с учетом эпидемической обстановки, заверил посол, отвечая на вопрос о приглашении международных наблюдателей во время избирательного процесса в республике.

"Что касается президентских выборов, то они состоятся в назначенную дату. Все еще ведутся приготовления к этим выборам, а эпидемическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, остается главным определяющим фактором предстоящего избирательного процесса", - сказал посол.

Президентские выборы в Сирии должны пройти в 2021 году. Их точная дата пока не определена. Согласно действующему законодательству страны, они могут состояться в период с 16 апреля по 16 мая.