Песков пояснил, что Путин пока привился первым компонентом вакцины от коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Второй укол ему сделают через несколько недель, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три - второй", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Говоря о том, есть ли у президента слабость, температура или другие побочные эффекты от прививки, Песков заявил: "Это же далеко не у всех [проявляется]". "У некоторых привившихся, действительно, в первый вечер, первую ночь после прививки какая-то незначительная температура фиксируется, слабость. Это действительно есть, но это далеко не у всех, очень много людей вообще без каких-либо симптомов переносят прививки", - сказал он.

В ответ на вопрос, будет ли президент после вакцинации отказываться от каких-либо привычек, представитель Кремля заметил: "Я не могу вам сказать, но я думаю, что, безусловно, каких-то интенсивных физических нагрузок в первые дни после вакцинации все избегают".

Комментируя то, как президент выбирал вакцину и кто может быть в курсе его решения, Песков вновь подчеркнул: "Все три российские вакцины абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные". "Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент - это знает он и его врач, который делал ему эту прививку", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Кремль рассчитывает, что решение президента сделать прививку от коронавируса станет хорошим примером для многих россиян. "Безусловно, такие факторы, как вакцинация президента, конечно, это хороший пример для многих и многих граждан. По крайней мере, мы надеемся на это, что так оно и будет", - отметил представитель Кремля.