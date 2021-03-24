Имена лауреатов Нобелевских премий будут объявлены в Стокгольме и Осло в начале октября

СТОКГОЛЬМ, 24 марта. /ТАСС/. Имена лауреатов Нобелевских премий 2021 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 4-11 октября. Об этом в среду сообщает Нобелевский фонд.

Как указывается в его пресс-релизе, имя лауреата в области физиологии и медицины объявит 4 октября Нобелевский комитет при Каролинском институте, в области физики и химии - Нобелевские комитеты Королевской академии наук 5 и 6 октября соответственно.

7 октября Шведская академия расскажет о своем выборе в области литературы. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 8 октября в Осло. Его объявит Норвежский Нобелевский комитет.

Имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля назовет 11 октября Нобелевский комитет по экономике при Королевской академии наук в Стокгольме.